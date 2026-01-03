2026 erscheint das neue April Art-Album, begleitet von einer ausgedehnten Deutschland-Tour. METAL HAMMER präsentiert!

April Art gehören zu den spannendsten neuen Acts der deutschen Rock-Szene. Mit unbändiger Energie tourt die Band seit über drei Jahren quer durchs Land – und hat sich dabei auch auf internationalen Festival- und Club-Bühnen einen Namen gemacht. Im Mittelpunkt steht erneut Frontfrau Lisa-Marie Watz – feuerrote Haare, charismatische Bühnenpräsenz und eine Stimme, die zwischen roher Kraft und purer Emotion pendelt. Gemeinsam mit ihren Band-Kollegen zündet sie ein explosives Gemisch aus Rock, Metal, Alternative und elektronischen Elementen – ein Sound, der unter die Haut geht und direkt ins Herz trifft. Die Tour 2026 verspricht ein Live-Erlebnis voller Intensität, Leidenschaft und…