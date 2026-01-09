Wer passende Kopfhörer für Heavy Metal sucht, für den haben wir was! Hier sind 6,66 Schnäppchen, sogar noch vor dem Black Friday!

Black Friday? Black Metal doch wohl eher! Die schlimmste, schönste Schnäppchenzeit des Jahres hat auch für Freunde und Freundinnen von Blastbeats, Breakdowns und brutalen Riffs einiges zu bieten. Vor allem, wenn es um Kopfhörer für Heavy Metal geht! Wir haben 6,66 heiße Deals für euch herausgesucht, bei denen ihr richtig sparen könnt. Kopfhörer für Heavy Metal: Worauf sollte man beim Kauf achten? Grundsätzlich gilt natürlich, dass alle Kopfhörer, von Bluetooth über Kabel, von In-Ear über Over-Ear bis hin zu Knochenschall, zum Versüßen des Arbeits- oder Nachhausewegs (oder der Arbeit selbst!) geeignet sind. Manche Modelle bieten allerdings einige Vorteile, die sie…