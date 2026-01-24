Der ehemalige Arch Enemy-Sänger Johan Liiva hat auf Facebook bestätigt, dass er der Band nicht wieder beitreten wird.
Johan Liiva, Gründungssänger von Arch Enemy, wird seiner alten Band nicht wieder beitreten, wie er auf Social Media bestätigt. Auf Facebook fragte ihn ein Fan, ob er zu der Melodic Death Metal-Formation zurückkehren werde. In einem kurzen Kommentar schafft der Sänger diese Gerüchte aus der Welt. Mysterium Liiva schreibt knapp: "Nein, werde ich nicht. Ich bin genauso überrascht, wie ihr alle. Alissa war perfekt für AE. Das Mysterium dauert an... " Der Musiker war von 1996 bis 2000 Frontmann von Arch Enemy. Er wirkte insgesamt an drei Alben mit, bevor 2001 die Kölnerin Angela Gossow als Growlerin bei der Band einstieg:…