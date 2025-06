Löwenzahnhonig

Alles über das Nova Rock Festival in Österreich findet ihr hier. Über 20 neue Bands wurden bekanntgegeben, das Line-Up ist nun komplett.

Datum Das Nova Rock Festival findet vom 12. bis zum 14. Juni 2025 statt. Veranstaltungsort Das Nova Rock findet auf den Pannonia Fields bei Nickelsdorf, Österreich, statt. Adresse: Pannonia Fields 2425 Nickelsdorf, Österreich Nova Rock Preise & Tickets Tickets in diversen Varianten ab 119,99 Euro hier erhältlich. Tickets für 2026 könnt ihr hier erwerben. Bands In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. Adept Airbourne All Faces Down Alligatoah Amaranthe Apocalyptica Baby Lasagna Bad Wolves Biffy Clyro Blackgold Boston Manor The Butcher Sisters Call Me Karizma Jerry Cantrell Cradle Of Filth Danko Jones Dead Poet…