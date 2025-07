In Gedenken an den ersten Iron Maiden-Sänger reichen wir euch ein nie abgedrucktes Plattenteller-Interview mit dem Künstler von 2019 nach.

METAL HAMMER: Welche Platte hat dein Leben verändert? Paul Di'Anno: Ganz klar: NEVER MIND THE BOLLOCKS von den Sex Pistols. Diese Platte brachte mich mit Punk-Musik in Berührung und außerdem die Erkenntnis, dass jede Person Musik machen kann. MH: Nenne die meistgehörte Scheibe in deiner Sammlung! PDA: Das ist schwer zu sagen, da ich fast alles von den Ramones sowie Judas Priest hoch- und runterhöre. MH: Welche Platte würdest…