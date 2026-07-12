Madra Salach

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Rockharz 2026: Live-Feed vom Festival
Rockharz 2024
METAL HAMMER berichtet live und direkt vom Rockharz Festival 2026.
Vom 1. bis 4. Juli verwandelt das Rockharz den Flugplatz Ballenstedt wieder in einen Treffpunkt für 25.000 Gleichgesinnte, die zwischen Harzpanorama und Teufelsmauer vier Tage lang Metal in all seinen Facetten feiern. Das Festival ist längst ausverkauft - mit METAL HAMMER seid ihr aber von überall aus dabei! Mit Helloween, Alice Cooper, Kreator, Emperor, Feuerschwanz, Doro und vielen weiteren Hochkarätern verspricht das Line-up des Rockharz 2026 einmal mehr jede Menge Gänsehautmomente. Also: Kutte packen, Zelt aufbauen, Bier öffnen und eines der familiärsten und beliebtesten Metal-Festivals Deutschlands genießen. Live vom Rockharz 2026 Was geht am Rockharz 2026? METAL HAMMER ist für…
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