My Dying Bride schaffen Fakten: Nach einer langen Hängepartie machen die Briten ohne Sänger Aaron Stainthorpe weiter.

Dieser Schritt kommt mit Ansage: Nachdem das Tischtuch zwischen Aaron Stainthorpe und My Dying Bride zuletzt sowieso schon zerschnitten war, haben die britischen Doom-Metaller nun endgültig genug und ziehen die Reißleine. Soll heißen: Die Band trennt sich von ihrem Frontmann. Bei den jüngsten Konzerten hatte Mikko Kotamäki von Swallow The Sun Stainthorpe vertreten. Klarheit muss her "My Dying Bride haben sich entschlossen, sich von Sänger Aaron Stainthorpe zu trennen", beginnt das Statement der Gruppe. "Bitte versteht, dass diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen wurde. Deswegen gab es diese schmerzhafte Stille, während wir unsere Gedanken gesammelt haben und vorsichtig unsere Antwort auf den…