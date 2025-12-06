Lisa Asante lässt es bei ‘The Voice Of Germany’ weiter krachen: Dank ‘The Emptiness Machine’ (Linkin Park) steht sie im Halbfinale.

Castingshows sind für Menschen mit Anspruch und Geschmack eigentlich kaum zu ertragen, oder? Außer, man findet sich in einem Kandidaten wieder und kann mitfühlen. Dieses Phänomen stellt sich in diesen Tagen durchaus mal bei ‘The Voice Of Germany’ ein. Denn in der aktuellen, mittlerweile 15. Staffel der Sendung reüssiert nämlich gerade Lisa Asante. Die Sängerin hat kürzlich sogar den Einzug ins Halbfinale perfekt gemacht. Schwermetall ist das Gesetz! Für erste Furore sorgte die Duisburgerin bereits zuvor: So traute sich die 25-Jährige in den Blind Auditions tatsächlich, mit ‘Let It Go’ aus dem Disney-Film ‘Frozen’ anzutreten — und zwar in einer…