Metallica-Lead-Gitarrist Kirk Hammett und Gibson haben eine hochwertige Akustikgitarre im Hummingbird-Stil am Start.

Kirk Hammett und Gibson machen schon seit einiger Zeit gemeinsame Sache. Nun haben sich der Metallica-Gitarrist und der Instrumentenhersteller für eine weitere Kollaboration zusammengetan: Und zwar für "eine mutige neue Akustikgitarre von Gibson Custom". Mit den meisterlichen Instrumentenbauern in Bozeman, Montana entstand dabei die Gibson Custom Kirk Hammett Raven, "ein majestätisches Gegenstück zur legendären Gibson Hummingbird". Edles Teil Allein die Tatsache, dass die Axt aus der Custom-Abteilung stammt, ist ein Hinweis darauf, dass es sich um ein exquisites Instrument handelt. Daher dürfte auch der stattliche Preis von 5.099 Euro nicht verwundern. Angst davor zu haben, dass man die Kohle ausgibt, braucht…