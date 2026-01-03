Die Musiker der Black Metal-Bands Thorns und Slagmaur täuschten für eine Promo-Aktion ihr Verschwinden vor.

Musiker Snorre W. Ruch von Thorns und Rune „General Gribbsphiiser“ Røstad von Slagmaur sorgten zuletzt für Aufsehen in der Black Metal-Szene, weil sie als vermisst gemeldet wurden. Die Vermisstenmeldung und die Berichterstattung dazu stellten sich nun als gefälscht heraus. Stattdessen handelt es sich um einen PR-Stunt von Slagmaur, um ihr neues Album HULDERS RITUAL zu promoten. Im Wald verschwunden Auf der Website Fosen Folket wurde behauptet, die beiden Norweger seien im Wald wandern gegangen und nicht wieder aufgetaucht. Es kamen weitere Falschmeldungen hinzu, die den Vermisstenfall mysteriöser und bedrohlicher wirken lassen sollten. Darunter auch Meldungen über ein mit Fallen gespicktes…