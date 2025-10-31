Iron Maiden-Tieftöner Steve Harris berichtet über eine Grundsatzentscheidung, die die Band wegen Nicko McBrain treffen musste.

Nicko McBrain ist zwar auf dem Papier weiterhin Mitglied von Iron Maiden, vom Bühnenleben hat sich der in Florida lebende Brite jedoch bekanntlich wegen den Nachwirkungen eines Schlaganfalls zurückgezogen. Bassist und Bandmastermind Steve Harris hat sich nun in einem Interview mit dem Rock Candy-Magazin zu der Personalie geäußert. Demnach waren den Heavy Metal-Veteranen dabei schlicht und einfach die Hände gebunden. Zukunftsentscheidung "Um ehrlich zu sein hatten wir nicht wirklich eine Wahl und mussten eine Entscheidung treffen, da Nicko unter gesundheitlichen Problemen litt", ordnet der Haupt-Songwriter von Iron Maiden ein. "Es war, was es war. Und wir mussten uns entscheiden, ob…