Iron Maiden-Frontmann Bruce Dickinson legt — später im Jahr — den zweiten Teil seines ‘The Mandrake Project’-Comics vor.

Zu THE MANDRAKE PROJECT, dem jüngsten Soloalbum von Iron Maiden-Stimme Bruce Dickinson, gab es bekanntlich auch ein Comic. Hierbei legt die "air raid siren" nun nach — und zwar mit der Fortsetzung seiner Graphic Novel. So kündigt der Verlag Z2 den zweiten Teil der surrealen Geschichte um Necropolis und Dr. Lazarus an: ‘The Mandrake Project: Year Two’ wird ab Ende Oktober zu haben sein und kann schon jetzt vorbestellt werden. Eskalation Inhaltlich "erreicht der Krieg zwischen Magie und Wissenschaft um die Kontrolle über die Unsterblichkeit einen halluzinatorischen Fieberhöhepunkt". Bruce Dickinson selbst erwidert auf die Frage, wie ‘The Mandrake Project: Year…