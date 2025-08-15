Nashville Live

Gitarrist K.K. Downing erzählt in einem Social Media-Post, dass er während der Proben und dem Soundcheck bei "Back To The Beginning" große Bedenken hatte.

Während Judas Priest am 5. Juli beim "Back To The Beginning"-Konzert mit Abwesenheit glänzten, weil sie schon beim 60. Geburtstag der Scorpions in Hannover verpflichtet waren, konnte ihr ehemaliger Gitarrist K.K. Downing seinen Beitrag leisten. Der Musiker spielte ‘Breaking The Law’ und ‘Snowblind’ in einer eigens für das Konzert zusammengestellten Supergroup. Mit dabei waren Billy Corgan (The Smashing Pumpkins) am Mikrofon, Tom Morello (Rage Against The Machine) an der Gitarre, Adam Jones (Tool) ebenfalls an der Gitarre, Rudy Sarzo (Quiet Riot, Whitesnake, Ozzy Osbourne) am Bass und Danny Carey (Tool) am Schlagzeug. Lampenfieber In einem Social Media-Beitrag findet Downing jetzt…