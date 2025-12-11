Nicht zum ersten Mal positionieren Lordi sich altmodisch. Heute rechnen sie mit Streaming-Plattformen und der Digitalisierung ab.

In einem aktuellen Interview mit dem Magazin NINE:32 sprach Mr. Lordi, Frontmann der finnischen Hard Rock-Band Lordi, über seine Inspirationsquellen. Anders als angenommen konnte er keine konkreten Beispiele nennen: "Alles, was unter dem Namen Lordi erscheint, ist authentisch und ehrlich", berichtete er. Die Wurzel des Bösen "Das liegt daran, dass ich alles für die kleinste Zielgruppe dieser Welt schreibe: mich selbst. Wenn es noch jemandem gefällt, freut es mich natürlich." Auf die Nachfrage, ob er wirklich keine Künstler nennen könne, die ihm Ideen liefern, erwiderte er: "Nein. Da muss ich ehrlich sein. Es gibt keinen modernen Musiker, der mich beeinflusst. Ich…