Im Sommer 2027 treten Children Of Bodom wieder auf, um das musikalische Erbe von Alexi Laiho zu zelebrieren.

Wie die wiederauferstandenen Children Of Bodom bereits verlauten ließen, werden die Melodic Death Metal-Granden weiter auf der Bühne die Musik von Alexi Laiho zelebrieren. Nun hat das Quintett (vorerst) zwei Shows angekündigt. Die Finnen fungieren nächstes Jahr beim Tuska Festival (2. bis 4. Juli) als Co-Headliner und treten außerdem beim Provinssi Festival (1. bis 3. Juli) in Seinajoki auf. Wichtig für viele Menschen Diesen Februar gaben die übrigen Mitglieder von Children Of Bodom im Club Tavastia in Helsinki zwei Gastspiele, bei denen sie das musikalische Vermächtnis von Laiho würdigten. Die Konzerte firmierten unter dem Motto "Children Of Bodom – A…