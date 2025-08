Es war schon eine Weile absehbar, jetzt ist es offiziell: Battle Beast veröffentlichen diesen Herst einen neuen Langspieler.

Erst im April haben Battle Beast CIRCUS OF DOOM – LIVE IN HELSINKI 2023 veröffentlicht. Fast genau einen Monat später gab es mit ‘Last Goodbye’ einen ersten Vorgeschmack auf das kommende siebte Studioalbum. Mit ‘Steelbound’ liefert finnische Power Metal-Formation nun eine weitere Single, die gleichzeitig namengebend für die Platte ist, die im Oktober 2025 via Nuclear Blast veröffentlicht werden soll. Kraft der Musik Zum Hintergrund der neuen Single-Auskopplung erklärt Produzent, Komponist und Keyboarder Janne Björkroth: „‘Steelbound’ ist ein Song über uns alle. Über die Kraft, sich gegen Ungerechtigkeit zu wehren, und über den Respekt, der jedem zusteht. Manchmal ist der…