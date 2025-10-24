Auch wenn Glenn Hughes den Spitznamen „The Voice Of Rock“ trägt, hat der 75-jährige Bassist und Sänger nie einen Hehl aus seiner Vorliebe für Funk, Soul und R&B gemacht.

Das komplette Interview mit Glenn Hughes findet ihr in der METAL HAMMER-Septemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Glenn, seit deinem letzten Albumalleingang RESONATOR sind neun Jahre vergangen. Warum hast du für CHOSEN so lange gebraucht? Glenn Hughes: Bei RESONATE waren mein Team und ich davon überzeugt, dass dies ein Durchbruch wäre und die Platte auf großes Echo stoßen würde. Ich war sehr enttäuscht darüber, dass das Album nicht die Werbekampagne bekommen hat, die es verdient hätte. Das hat mich so aufgeregt, dass ich meine…