Poison The Well

Bruce Dickinson lässt nichts anbrennen: Der Iron Maiden-Sänger hat bereits viele neue Songs als Demos für seine nächste Soloplatte eingespielt.

Iron Maiden-Frontmann Bruce Dickinson hat die Fan-Herzen im März 2024 mit THE MANDRAKE PROJECT, seinem ersten Soloalbum seit 2005, höherschlagen lassen. Doch der 66-Jährige will es nicht damit bewenden lassen, sondern nachlegen. Während einer Gesprächsrunde am Musicians Institute in Los Angeles sprach Moderator Ryan J. Downey den Briten auf ein potenzielles Nachfolgewerk an. Never change a winning team "Ich war während der letzten drei Wochen im Demostudio mit allen", verriet Bruce Dickinson daraufhin. "Und wir hielten am Ende nach 15 Tagen 18 Tracks in den Händen. Es wird ein wirklich cooles Album werden. Und offensichtlich wird der Kerl, der es…