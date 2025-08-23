Am 06.08.1945 wurde Hiroshima Opfer einer Atombombe. Auch im Metal sind Atomkatastrophen tief verwurzelt, wie unsere Videosammlung zeigt.

Heute (06.08.2025) vor 80 Jahren lernte die Welt einen neuen Schrecken kennen: Das japanische Hiroshima wurde Ziel des ersten kriegerischen Einsatzes einer Atomwaffe. 70.000 bis 80.000 Menschen waren sofort tot, viele weitere starben an den Spätfolgen. Wie tief atomare Katastrophen im Metal verwurzelt sind, soll diese (unvollständige) Song-Sammlung zeigen: Black Sabbath 'Electric Funeral' Iron Maiden 'Brighter Than A Thousand Suns' Heaven Shall Burn 'Corium' Desecravity live beim Hiroshima Death Fest 2012 Hiroshima Will Burn 'Methodical Disfigurment' Into Eternity 'Fukushima' Metallica 'Fight Fire With Fire' System Of A Down 'Toxicity' Aria 'Last Sunset' Queensrÿche 'Surgical Strike' Anthrax 'Aftershock'