Die Ursache von Ozzy Osbournes überraschendem Tod ist nun offiziell bekannt geworden. Der Sänger verstarb an einem Herzinfarkt.

Black Sabbath-Frontmann Ozzy Osbourne verstarb am 22. Juli im Alter von 76 Jahren. Nun wurde anhand der Sterbeurkunde bekannt, dass der Sänger unter anderem einen Herzinfarkt erlitt. In der Urkunde stehen als Gründe, wie The New York Times zitiert, genauer: "Herzstillstand außerhalb des Krankenhauses, akuter Myokardinfarkt, Koronare Herzkrankheit und Parkinson mit autonomer Dysfunktion (gemeinsame Ursachen)." Das Dokument wurde von Ozzys Tochter Aimee beim Standesamt eingereicht. Gute Taten Der Frontmann starb überraschenderweise nur wenige Wochen nach seinem großen Abschiedskonzert in Birmingham. Osbourne wollte sich trotz schwerer Parkinson-Erkrankung ein letztes Mal live von seinen Fans verabschieden. Bei dem Konzert traten unter anderem…