Role Model

Auf einer Hochzeitsfeier ließen es sich zwei Iron Maiden- und ein Tool-Mitglied nicht nehmen, zusammen für ein wenig Sound zu sorgen.

Nicko McBrain stand bekanntlich seit seinem finalen Iron Maiden-Konzert am 7. Dezember 2024 in São Paulo nicht mehr mit seinen Band-Kollegen auf der Bühne. Nun gab es allerdings eine kleine Livereunion mit Gitarrist Adrian Smith — in intimem Rahmen. Denn vergangene Woche (am Freitag, den 12. September 2025) fand die Hochzeit von Smiths Tochter in der Toskana statt. Und dabei ließen es sich die beiden Heavy-Metaller nicht nehmen, gemeinsam Musik zu machen. Musik im Blut Viel mehr weiß man nicht über das private Fest, doch es blieb nicht nur bei den beiden Recken von Iron Maiden. Denn es befand sich…