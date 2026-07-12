Royal & the Serpent

Vor 20 Jahren veröffentlichten All That Remains ihr Drittwerk THE FALL OF IDEALS. Anlässlich des Jubiläums blicken wir zurück.

Als THE FALL OF IDEALS 2006 erschien, waren All That Remains längst kein unbeschriebenes Blatt mehr. Zwei Alben hatten sie hinter sich, beide noch näher am Death Metal, beide geprägt von der Suche nach einer eigenen Handschrift. Mit dem dritten Werk fiel diese Suche weg. Hier klang plötzlich alles wie aus einem Guss: melodisch, aggressiv, technisch, hymnisch. Ein Album, das nicht mit großen Gesten auftritt, sondern mit einer Selbstverständlichkeit, die zeigt, dass eine Band genau weiß, was sie kann. Melodic Metalcore mit klarer Kante THE FALL OF IDEALS markiert den Moment, in dem All That Remains ihren späteren Markenklang fanden.…