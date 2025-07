Between The Buried And Me haben eine neue Single veröffentlicht und kündigen gleichzeitig ein neues Album auf neuem Label an.

Vier Jahre ist es her, seit Between The Buried And Me zuletzt neue Musik veröffentlicht haben. Mit ‘Things We Tell Ourselves In The Dark’ und der Ankündigung eines neuen Albums melden sie sich nun zurück. Erschien COLORS II (2021) noch auf Sumerian Records, wird das neue Studioalbum THE BLUE NOWHERE am 12. September via Insideout Music veröffentlicht. Chaotisch, verrückt, dynamisch War bei den bisherigen Alben meist ein bestimmtes Konzept vorhanden, sieht es diesmal anders aus. Frontmann Tommy Rogers erklärt, dass die zehn Songs „in einer Welt existieren, die nicht an eine bestimmte Handlung gebunden ist. Es geht eher um ein…