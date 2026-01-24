Stina Holmquist

Wer wie die Jungs von Iron Maiden auf Gitarre oder Bass zocken will, könnte auf die neuen Jubiläumsmodelle von Fender und Jackson schielen.

Das Gitarren- und Bassspiel von Iron Maiden ist absolut ikonisch. Insofern dürfte es niemanden verwundern, dass sich die Eisernen Jungfrauen anlässlich ihres 50. Band-Jubiläums mit dem Instrumentenhersteller Fender zusammengetan haben, um eine Reihe von Signature-Äxten auf die Märkte dieser Welt zu bringen. So sind ab sofort Sechs- und Viersaiter von den Marken Fender Custom Shop, Fender sowie Jackson (welche zum Mutterkonzern gehört) zu haben. Unverkennbar Max Gutnik, seines Zeichens Chief Product Officer von Fender, kommentiert: "Während wir hierbei die 50 Jahre ehren, in denen Iron Maiden den Heavy Metal weiterentwickelt haben, bringt diese Kollektion die Signature-Instrumente zusammen, die dabei geholfen haben, ihren…