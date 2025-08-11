Cradle Of Filth-Frontmann Dani Filth ist während eines Festival-Auftritts vor seiner langjährigen Partnerin auf die Knie gegangen.

Sie hat „Ja“ gesagt. Gemeint ist Sofiya Belousova, die frisch Verlobte von Cradle Of Filth-Frontmann Dani Filth. Während des Auftritts beim britischen Dowload Festival, direkt nach dem Song ‘Malignant Perfection’, holte der Sänger seine langjährige Parterin auf die Bühne und stellte ihr die alles entscheidende Frage. Mit den Worten „Sofiya, Liebe meines Lebens, meine Königin. Wills du mich heiraten?“ und einem Kniefall bekommt der Musiker von seiner Angebeteten ein rasches „Yes“ als Antwort. Zahlreiche Fans haben die Szene als Video oder Foto festgehalten und ins Netz gestellt. Es liegt Liebe in der Luft Anschließend spielte die Band ihr Set weiter.…