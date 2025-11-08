TH da Freak

Kenny Hickey, Mitbegründer und einstiger Gitarrist von Type O Negative, zeigt sich gegenüber einer Tribut-Show weiterhin aufgeschlossen.

2010 starb Type O Negative-Frontmann Peter Steele an den Folgen eines Aortenaneurysmas. Seither hat der Rest der Band respektvoll jegliche Andeutungen über eine Reunion respektive eines Tributkonzerts für Steele unterbunden. Gitarrist Kenny Hickey bestätigte nun im Interview mit Loaded Radio, dass mittlerweile ernsthafte Gespräche dahingehend stattfinden. Hartnäckig Auf direkte Nachfrage bezüglich der Gespräche antwortete Hickey ebenso direkt: „Ja, die gibt es. Viele Leute kommen auf uns zu. Viele Agenten kontaktieren uns. Es steckt Geld darin, und je höher der Wert steigt, desto mehr werden sie uns bedrängen.“ Allerdings wären zunächst noch einige Hürden zu meistern. Laut Hickey sei der ehemalige…