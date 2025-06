The Army, The Navy

Volbeat-Imperator Michael Poulsen hat die Geschichte davon ausgepackt, wie ihm der Boxsport weg vom Alkohol geholfen hat.

Volbeat-Frontmann Michael Poulsen hat kürzlich bei Side Jams With Bryan Reesman darüber gesprochen, wie ihm seine Leidenschaft fürs Boxen aus einer schwierigen Zeit geholfen hat. So hat der Däne eigenen Angaben zufolge regelmäßig tief ins Glas geschaut. Mithilfe des Kampfsports schaffte es der heute 50-Jährige jedoch, seine Sucht hinter sich zu lassen. Intervention Die Passion fürs Boxen bekam der Volbeat-Mastermind mehr oder weniger in die Wiege gelegt. So schaute Poulsen als Kind mit seinem Vater oft Boxkämpfe — sein alter Herr stieg zudem auch selbst in den Ring. Als Jugendlicher betrieb Michael den Sport dann selbst, verlegte sich jedoch schließlich…