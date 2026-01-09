Sabaton-Verlosung! René Berthiaume im Equilibrium-Interview! Neues Metal-Label am Start. Black Metal im Wald. Neue Alben von Struck A Nerve, Blut Aus Nord u.a.

Live To Win – die Verlosung Gewinnt signierte Vinyls des neuen Sabaton-Albums LEGENDS! Back In Black – das Metal-Update Gehen zwei Black-Metaller in den Wald ... und kommen nicht wieder heraus? Mitglieder von Thorns und Slagmaur schienen verloren gegangen zu sein. Doch dahinter steckt etwas anderes ... In Berlin formiert sich ein neues Metal-Label. Mitgründer ist Influencer HandOfBlood. Wer? Was? Warum? Erfahrt ihr hier. Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Bloodbound FIELD OF SWORDS Danko Jones LEO RISING Struck A Nerve STRUCK A NERVE Blut Aus Nord ETHEREAL…