Nach dem Aus von Mr. Big hat sich Bassist Billy Sheehan ein neues Projekt gesucht. Die ersten Ergebnisse davon gibt es bereits zu hören.

Im August 2024 spielten Mr. Big das letzte Konzert ihrer Abschiedstournee. Auch Sons Of Apollo liegen bereits seit 2020 auf Eis. Genug Zeit für Bassist Billy Sheehan, um sich auf ein neues Projekt zu konzentrieren. Dieses trägt den Namen The Fell und setzt sich aus Sheehan selbst, Mike Krompass (Gitarre), Toby Rand (Gesang) und Nick Chiarore (Schlagzeug) zusammen. In einem Interview beim Guitar Summit erklärt Sheehan, wie sich die Musiker gefunden haben und was von der neuen Combo zu erwarten ist. Zukunftspläne Mike Krompass hatte Billy Sheehan vor einigen Jahren über Facebook kontaktiert, da er einen Bassisten suchte. „Mikes Gitarrenspiel…