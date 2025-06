30 Jahre ist es her, dass Fear Factory ihr Zweitwerk DEMANUFACTURE veröffentlichten. Wir blicken zurück auf die Entstehungsgeschichte.

Genau drei Jahrzehnte ist es her, dass Fear Factory ihr Zweitwerk DEMANUFACTURE veröffentlichten. Im Gegensatz zu ihrem Debüt SOUL OF A NEW MACHINE (1992) entfernt es sich weiter vom Death Metal und baut vermehrt Industrial-Elemente und Synthesizer ein. In einem Interview mit Metal Underground sagte Gitarrist Dino Cazares darüber: "Wir haben unsere Musik nie als Death Metal bezeichnet, auch wenn wir viele Death Metal-Elemente benutzen. Früher haben wir uns als Industrial Grind kategorisiert." Dies erklärt sich durch das grundlegende Konzept, welches das Werk verfolgt. Anlässlich des Jubiläums betrachten wir dies und die sonstigen Begebenheiten rund um die Veröffentlichung von DEMANUFACTURE…