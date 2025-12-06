Hypocrisy gehen kommendes Frühjahr auf Tour durch Europa. Doch Peter Tägtgren und seine Mannen kommen mit Verstärkung.

Hypocrisy haben für Frühling 2026 eine Europatournee angekündigt. Die „Mass Hallucination Tour“ umfasst einige Headlinershows und das ein oder andere Festival. Als Special Guest sind Abbath mit an Bord sowie Vomitory und Vreid als Support. Damit herrscht eine hübsche Ausgewogenheit von schwedischem Death- und norwegischem Black Metal. Los geht es am 2. April 2026 in Berlin und das Finale ist genau einen Monat später, am 2. Mai in London. Bei den letzten beiden Terminen im Vereinigten Königreich werden Abbath und seine Truppe jedoch nicht dabei sein. Die Fans in Deutschland und der Schweiz sollte dieser Umstand allerdings wenig tangieren. Beim…