Black Veil Brides-Frontmann Andy Biersack hat offenbart, dass die Rocker auf ihrer neuen Platte einen härteren Gang einlegen.

Die Alternative Metal-Truppe Black Veil Brides bringt noch dieses Jahr ihr neues Album heraus, und diesmal hauen sie ein bisschen härter in die Saiten als sonst. Das bestätigt Sänger Andy Biersack im Interview mit James Wilson-Taylor von Rock Sound. Keine Rock-Oper ‘Certainty’, die erste Single des neuen Albums, bietet einen Vorgeschmack darauf, was noch folgen soll. Biersack meint: "Uns gibt es schon eine Weile und wir machen schon lange gemeinsam Musik. Wir waren schon immer eine Band, die ungern dasselbe Album zwei Mal aufnimmt. Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem keiner von uns wirklich Lust darauf hatte, eine…