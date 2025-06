Anneke van Giersbergen führt aus, warum die niederländischen Goth-Progger The Gathering jetzt ihr MANDYLION-Album live zelebrieren.

Eingefleischte Fans dürften es bereits mitbekommen haben: The Gathering feiern das 30. Jubiläum ihres wegweisenden Albums MANDYLION. Hierbei spielen die Niederländer fünf Reunionshows im Doornroosje in Nijmegen (vom 27. bis 31. August) sowie eine Warm-up-Show am 29. Juni im Dynamo in Eindhoven. Alle Gigs sind ausverkauft. Das Ganze geschieht natürlich in der Besetzung von 1995. Sängerin Anneke van Giersbergen hat nun in einem Interview bei Femmetal - Goddesses Of Metal erläutert, warum jetzt und nicht später die richtige Zeit für die Reunion- beziehungsweise Jubiläumskonzerte ist. "Ich bin tatsächlich ziemlich aufgeregt. Diese Idee kam irgendwie spontan zustande. Wir unterhielten uns, tranken Kaffee…