Mark Evans erzählt, warum er bei AC/DC gefeuert wurde
Zwei Jahre lang stand Mark Evans bei AC/DC am Bass. Offiziell verließ er die Band wegen Unstimmigkeiten, doch es steckt mehr dahinter.
1975 kam Mark Evans über eine Zeitungsanzeige als Bassist zu AC/DC. Evans spielte die Alben HIGH VOLTAGE, T.N.T. (beide 1975), sowie DIRTY DEEDS DONE DIRT CHEAP (1976) und LET THERE BE ROCK (1977) mit ein. Danach verließ Mark Evans – offiziell – wegen Unstimmigkeiten mit Angus Young die Band und wurde durch Cliff Williams ersetzt. Seit 2017 ist Evans Bassist bei Rose Tattoo. Schwere Zeiten Im Interview mit ABC News In-depth sprach Mark Evans nun über seine einstige Band, die kürzlich ihre Tournee durch Australien gestartet und dort wortwörtlich die Erde zum Beben gebracht hat. Mit Blick auf die Tatsache,…
