Voice Affair

Seit einer gefühlten Ewigkeit warten Fans von Lita Ford auf ein neues Album der Rock-Ikone. Die Wartezeit könnte noch etwas länger dauern.

2012 veröffentlichte Lita Ford mit LIVING LIKE A RUNAWAY ihr bis dato letztes Album mit neuen Songs. Seither warten Fans der ehemaligen Runaways-Gitarristin auf frisches Material. Im November 2024 gab Ford gegenüber Eddie Trunk an, dass die neue Platte schon bald erscheinen könnte. Nun, neun Monate später: Nichts. Im Interview mit WKBN 21 News liefert sie jedoch eine Erklärung für die Verzögerung. Das langerwartete Album sei nach Fords Angaben „eine Art düsteres Märchen. Es erinnert fast an ‘Shrek’, nur musikalisch.“ Wie in den animierten Filmen enhalten auch ihre neuen Song verschiedene Charaktere, die sie „zum Leben erwecken“ möchte. Der einzige…