Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Lorna Shore, Rage, Heaven Shall Burn sowie einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: As December Falls 'Ready Set Go' Fox Lake 'Freestyle' (feat. Avoid) Heaven Shall Burn 'War Is The Father Of All' Igorrr 'Infestis' Infest 'Songs Of Violence' Kingdom Of Giants 'Collide' Knorkator 'Steh auf' Lorna Shore 'Unbreakable' Månegarm 'I Skogsfruns famn' Rage 'Freedom' R.O.S.A. 'Ugly Boys' Royal Sorrow 'Samsara' Signs Of The Swarm 'Scars Upon Scars' Sinsaenum 'Last Goodbye' Nad Sylvan 'I'm Stepping Out' Upon Stone 'Fury My Master' The Vintage Caravan 'Riot' Wolfskull 'Midnite Masters'