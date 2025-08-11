Lead-Cellist Perttu Kivilaakso erzählt, welche Gastvokalisten er sich für zukünftige Apocalyptica-Alben wünscht.

Im Backstage-Bereich des Download Festivals sprach Apocalyptica-Cellist Perttu Kivilaakso in einem Interview mit der Mike James Rock Show. Seine Antworten auf die Frage, welche Musiker noch auf seiner Wunschliste für zukünftige Zusammenarbeiten stehen, könnten manche überraschen. Kivilaakso: „Wir haben bereits mit vielen großartigen Künstlern zusammengearbeitet. James Hetfield (dessen Stimme in dem Cover von ‘One’ auf Apocalypticas letztem Album APOCALYPTICA PLAYS METALLICA VOL. 2 zu hören ist – Anm.d.A.) stand wahrscheinlich ganz oben auf der Liste. Es war unglaublich, dass dieser Traum, dass er eines Tages mal etwas für uns macht, in Erfüllung gegangen ist. Aber es gibt so viele faszinierende…