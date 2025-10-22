Winged Wheel

Am heutigen Sonntag erreichen uns unschöne und traurige Neuigkeiten: Limp Bizkit-Bassist Sam Rivers ist aus dem Leben geschieden.

Limp Bizkit trauern um ihren Bassisten Sam Rivers. Wie die Nu Metal-Formation mitteilt, ist ihr Band-Kollege verstorben — und zwar im Alter von lediglich 48 Jahren. Eine Todesursache nannten Frontmann Fred Durst, Gitarrist Wes Borland, Drummer John Otto und DJ Lethal nicht. Einmaliger Mensch "Heute haben wir unseren Bruder verloren. Unseren Band-Kollegen. Unseren Herzschlag", beginnt das zugehörige Statement. "Sam Rivers war nicht nur unser Bassist — er ware pure Magie. Der Puls unter jedem Song, die Ruhe im Chaos, die Seele im Sound. Von der ersten Note an, die wir zusammen gespielt haben, hat Sam ein Licht und einen Rhythmus…