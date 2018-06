Batman kehrt erneut im Dethklok-Gewand zurück: In einem dritten Clip ‘Batmetal Forever’ sind Batman und seine Verbündeten zu ‘Awaken’ zu sehen.

Die von Batman inspirierte Batmetal-Reihe stammt von dem russischen Duo ArhyBES und bekam kürzlich mit der Veröffentlichung von ‘Batmetal Forever’ eine neue Episode seit 2015. Wie in den zwei vorherigen Videos, mischte sich auch hier Batman hierbei mit der Musik von Dethklok. Im ersten Video, was bereits im Juli 2014 erschien, ist Batman zusammen mit seinen Verbündeten und Schurken zum Song ‘Face Fisted’ zu sehen. Der anschließende Clip von 2015 gab eine Fortsetzung mit ‘Murmaider’ zu hören und zu sehen. Die Videos sind mit vielerlei Film- und Musik-Referenzen übersät, wie man beim aktuellsten Clip, der den Song ‘Awaken’ beinhaltet, an kurzen Darstellungen von…