Autograph-Bassist Randy Rand verstorben

Randy Rand, der Bassist und das einzig verbliebene Gründungsmitglied der Achtziger-Hard Rock-Band Autograph, ist verstorben. Dies machte die Gruppe, die mit ‘Turn Up The Radio’ einen Hit hatte und kürzlich wieder einen Plattenvertrag (mit dem italienischen Label Frontiers) an Land gezogen hat, in den Sozialen Medien publik. Über die Todesursache und das Alter von Rand wurden keine Angaben gemacht.

Zweiter Frühling

„Mit großer Trauer und schweren Herzens verkünden wir den unerwarteten Tod unseres geschätzten Freundes und Gründungsmitglied von Autograph, Randy Rand. Als er starb, befand sich Randy im Kreis seiner wunderschönen und unendlichen Liebe, Regina Rand, sowie seiner Familie. Auch wenn wir mehr als am Boden zerstört sind, können wir doch etwas Trost darin finden zu wissen, dass seine letzten paar Jahre einige seiner glücklichsten als Künstler und Performer waren.

Randy war ein kompletter Optimist und so begeistert davon, die neue Richtung, Kreativität und erneuerte Energie in der Band zu sehen. […] Wie viele von euch wissen, kam Randy in den späten Siebziger Jahren in der Musikszene des Sunset Strip an. Er war ein versierter Musiker und reifer Studiomusiker, als er als Gründungsmitglied von Autograph an Bekanntheit gewann. 40 Jahre später hat unser Bruder immer noch einen Eindruck in der Musikwelt hinterlassen. Mit seiner charismatischen Bühnenpräsenz, musikalischen Beiträgen und vor allem mit unserer neuen Albumveröffentlichung und Kollaboration mit Frontiers.“

