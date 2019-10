Bang Your Head!!! 2020: Alle Infos zum Festival

Five Finger Death Punch kommen auf große Europatournee mit Megadeth und Bad Wolves. Sechs Deutschlandkonzerte im Februar 2020.

Five Finger Death Punch kündigten für Anfang 2020 ihre bislang größte Europatournee an – mit keinem geringeren Special Guest als den Mehrfach-Platin ausgezeichneten Thrash-Pionieren Megadeth. Als Support werden die beiden Metal-Größen von Bad Wolves begleitet, den Durchstartern des Jahres 2018. Zwischen dem 3. und 10. Februar wird das Hammer-Line-up auch in sechs deutschen Städten zu erleben sein. Five Finger Death Punch bedienen seit jeher mit ihrer griffigen und angriffslustigen Melange aus brutalen Metal-Passagen und melodiösem Alternative Rock einen Sound, der den Zeitgeist repräsentiert und zugleich in den Traditionen des Heavy Metal stark verwurzelt ist. Alle sieben bisherigen Alben gerieten trotz…