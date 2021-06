Bang Your Head!!! 2022: Alle Infos zum Festival

Die Festivals Wacken Open Air, Summer Breeze und Party.San mussten alle ins Jahr 2022 geschoben werden. Ein Blick über die Grenzen zeigt Alternativen.

Erneut müssen wir auf unsere geliebten Sommer-Festivals verzichten. Nach dem Wacken Open Air gaben auch Summer Breeze und Party.San die erzwungene Verschiebung ins Jahr 2022 bekannt. Einen Lichtblick gibt es trotzdem. Wir hatten es lange befürchtet, doch nun herrscht traurige Gewissheit: Auch im Sommer 2021 können aufgrund der Coronasituation keine größeren Festivals in Deutschland stattfinden. Während in unseren Nachbarländern Events wie das Dynamo Metalfest (Niederlande), Area 53 (Österreich) oder Alcatraz (Belgien) fröhlich Bands ankündigen und Tickets verkaufen, bleibt es in der Bundesrepublik zum zweiten Mal in Folge still. "Wir haben alles in unserer Macht stehende getan, um ein Summer Breeze…