Baroness: Tickets für drei Clubshows zu gewinnen!

Baroness haben längst den Metal und all die Genre-Grenzen, die von Kleingeistern gerne vorgewiesen werden, überwunden und machen echten Rock – wobei: So richtig ließen sie sich ohnehin niemals festlegen, saugten sie doch aus allem. von Post Punk bis Psychedelic, von Hardcore bis Indie, was sie brauchten, um die Gitarrengewalt, die in ihrer Musik wirkt, zu bändigen.

Im Sommer kommen Baroness nicht nur zu den Zwillings-Festivals Hurricane und Southside, sondern werden darüber hinaus im Juni noch drei exklusive Clubshows spielen.

Wir verlosen in Zusammenarbeit mit FKP Scorpio 1×2 Tickets pro Gig.

Wenn ihr gewinnen wollt, müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und folgende Frage beantworten: Wie heißt das aktuelle Album von Baroness? Bitte denkt außerdem daran, im “Deine Lösung”-Feld den Ort anzugeben, an dem ihr das Konzert besuchen möchtet!

Folgende Daten stehen zur Auswahl:

15.06.2017 Berlin, Columbia Theater

20.06.2017 Saarbrücken, Garage

28.06.2017 Dresden, Beatpol

