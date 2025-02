Battle Beast kündigen Europatournee im Herbst an

2025 wird ein gutes Jahr für Fans der finnischen Power Metal-Truppe Battle Beast. Noora Louhimo und ihre Jungs haben jüngst eine 35 Stopps umfassende Tour durch Europa angekündigt. Unterstützt werden sie auf ihrer bislang größten Headlinertour von den Schweden Majestica und den deutschen Power-Zombies Dominum. Beide Bands haben vor nicht allzu langer Zeit jeweils ein neues Album veröffentlicht, was nun live präsentiert werden soll. Mit der Tourneeankündingung haben Battle Beast noch eine weitere Neuigkeit im Gepäck.

Neue Songs für die Tour

Empfehlung der Redaktion Battle Beast: Angerissene Halsschlagader, Shows verschoben Power Metal Battle Beast haben jüngst sicher einen kleinen Schockmoment erlebt. Denn bei Sängerin Noora Louhimo wurde ein Riss in der Halsschlagader festgestellt. Bassist Eero Sipilä kommentiert die anstehenden Konzerte nämlich folgendermaßen: „Wir brennen darauf, mit den neuen Songs auf Tour zu gehen und allen zu zeigen, woran wir gearbeitet haben. Alles an dieser Tour wird größer, besser und mehr sein, als wir es je zuvor getan haben. Wir können es kaum erwarten, all unsere Freunde wiederzusehen – und hoffentlich eine Menge neuer Freunde zu gewinnen, wenn wir schon dabei sind!“ Demnach arbeitet das Sextett aus Helsinki derzeit an neuer Musik. Und obwohl noch nicht viele Infos über das siebte Studioalbum bekannt sind, scheint schon mal sicher, dass es noch vor der Tour erscheinen wird.

Hier die DACH-Termine der Battle Beast-Tournee:

17.10. Hamburg, Inselpark Arena

18.10. Berlin, Huxleys Neue Welt

31.10. Filderstadt, FILharmonie

01.11. Wiesbaden, Schlachthof

04.11. Hannover, Capitol

28.11. Leipzig, Felsenkeller – Ballsaal

29.11. Nürnberg, Löwensaal

30.11. Wien, Arena Wien

05.12. München, TonHalle

06.12. Pratteln, Z7 Konzertfabrik

09.12. Lausanne, Metropole

10.12. Saarbrücken, Garage

12.12. Oberhausen, Turbinenhalle

Noch mehr Live-Futter

Empfehlung der Redaktion Battle Beast: Platin- und Goldauszeichnungen Heavy Metal Die Finnen Battle Beast haben es mit ihren beiden letzten Alben bis zu Platin gebracht. Jetzt steht die Tournee an, seht bei uns alle Stops. Darüber hinaus haben die Finnen vor Kurzem die Veröffentlichung eines Live-Albums angekündigt. CIRCUS OF DOOM – LIVE IN HELSINKI 2023 wurde in der Helsinki Ice Hall aufgezeichnet und erscheint am 11. April 2025 via Nuclear Blast. Auch hierzu gibt Eero Sipilä einen Kommentar ab. Ihm zufolge sei die Show etwas für die „Geschichtsbücher“. Weiterhin erklärt er: „Nach den endlosen COVID-bedingten Verzögerungen, mit unseren engsten Freunden im Publikum und unserer größten Bühnenproduktion, war dieser Abend eine wahre Feier der Live-Musik und des Lebens selbst. Wir können es kaum erwarten, dieses Erlebnis mit euch allen zu teilen!”

