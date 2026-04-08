Beast In Black müssen auf ihrer aktuellen Nordamerika-Tour mit Helloween auf ihren Gründer und Gitarristen Anton Kabanen verzichten. Dieser möchte sich lieber einem neuen Beast In Black-Album widmen, das schon länger in Arbeit ist. In einem Statement auf Instagram erläutert der Finne seine Beweggründe näher.

Prioritäten setzen

Dort heißt es: „Ohne weitere Umschweife muss ich euch leider mitteilen, dass ich meine Band-Kollegen nicht auf die Nordamerika-Tour begleiten kann. Ich muss zurückbleiben, weil es für das neue Album, an dem noch gearbeitet wird, absolut unerlässlich ist.

Die Arbeit an diesem Album war von ständigen Ablenkungen, Herausforderungen, Umwegen und Problemen geprägt, die den kreativen, technischen und praktischen Arbeitsablauf über das erträgliche Maß hinaus behindert haben, insbesondere in den letzten paar Jahren“, erzählt der Gitarrist.

Entscheidender Punkt

Er meint: „Die Realität wird immer gewinnen. Allerdings hat das Album einen entscheidenden Punkt erreicht, an dem meine ungeteilte Aufmerksamkeit wichtiger denn je ist. Nur so kann ich sicherstellen, dass es das ist, worauf ihr alle gewartet habt und was ihr von uns verdient.

Es war keine einfache Entscheidung. Ich weiß, dass sich viele von euch darauf gefreut haben, uns alle gemeinsam auf der Bühne zu sehen. Es tut mir aufrichtig leid, wenn ich euch damit enttäuscht habe. Die Band wird trotzdem auftreten und euch das beste der Beast-Shows geben. Ich unterstütze sie voll und ganz“, führt Kabanen weiter aus.

Dank

Zu guter Letzt bedankt er sich bei den treuen Fans der Band: „Danke für euer Verständnis, eure Geduld und dafür, dass ihr immer zu uns haltet. Wir können es kaum erwarten, die neue Musik mit euch zu teilen und so bald wie möglich wieder gemeinsam auf der Bühne zu stehen.“

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Wer oder ob überhaupt jemand für den Gitarristen einspringen wird, ist unklar. Beast In Black sind aktuell im Vorprogramm von Helloween in den USA und Kanada auf Tour. Schon im Oktober 2025 mussten sie plötzlich einen Ersatzgitarristen finden, nachdem Kasperi Heikkinen überraschend ausgestiegen war.

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