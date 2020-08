Blues Pills Verlosung: Gewinnt Tickets für exklusives Set

auch interessant

Die Geschichte von Blues Pills mag simpel erscheinen. Das Rock-Quartett, das Ende 2011 im mittleren Westen von den Songwritern Zack Anderson und Elin Larsson gegründet wurde ging unmittelbar von kleinen, überfüllten, dreckigen Clubs zu den Bühnen der großen Festivals.

Unter ihrem dicken Mantel von hartem, psychedelischen Blues Rock und der kraft- wie gefühlsvollen Stimme von Elin Larsson waren Blues Pills innerlich doch stets rastlos auf der Suche nach Veränderung. Veränderungen im Geist und den musikalischen Einflüssen, denen sie sich aussetzten, von Blackened Soul bis hin zu dem trippigen Klang des 60er Garage Rock und dem Devils Blues.

Blues Pills: Secret Gig in Deutschland

Wenn euch die Härte ihres ersten, Band-betitelten Albums umgehauen und der psychedelische Vibe von LADY IN GOLD (#1 Deutschland) euch fasziniert hat, dann kommt ihr auch an der dritten Dosis HOLY MOLY! nicht vorbei. Mit dem per Definition coolen Bassisten, Kristoffer Schander, dem bananenbesessenen Schlagzeuger André Kvarnström, Elin Larssons fesselnder Stimme und Zack Anderson jetzt an der Lead-Gitarre kehrt die Band zu ihren Wurzeln zurück.

Am kommenden Donnerstag, den 20.08.2020, spielen Blues Pills um 17:30 Uhr im Hard Rock Café in Hamburg einen kleinen Secret Akustik-Showcase. Das Event ist höchst exklusiv, da wegen der aktuellen Hygienemaßnahmen lediglich 25 Zuschauer erlaubt sind. Zudem ist es das einzige öffentlich zugängliche Kurz-Konzert (circa 30 Minuten) der Band in diesem Sommer. Einen Tag vor Album-Release werden Blues Pills einen kleinen Einblick in HOLY MOLY! geben.

5×2 Tickets für den Secret Akustik-Showcase von Blues Pills in Hamburg am 20.08.2020 zu gewinnen!

Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Blau“ schreiben:

Dein Name (Pflichtfeld)

Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Straße und Hausnummer (Pflichtfeld)

PLZ (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Deine Lösung (Pflichtfeld)



TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 17.8.2020, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.