Bob Daisley würde HOLY GRAIL-Tapes sofort veröffentlichen

Bob Daisley mit der Ozzy Osbourne Band auf der "Blizzard Of Ozz"-Tour, September-Oktober 1980 in UK.
Foto: Getty Images, Watal Asanuma/Shinko Music. All rights reserved.
von
Laut Bob Daisley existieren mehrstündige Jamsession-Aufnahmen mit Ozzy Osbourne und Randy Rhoads , die er am liebsten sofort veröffentlichen würde.
Berichten zufolge sollen die sogenannten HOLY GRAIL-Tonbänder mehrere Stunden Aufnahmematerial von Ozzy Osbourne mit dessen 1982 bei einem Helikopterunfall verstorbenen Gitarristen Randy Rhoads enthalten. Veröffentlicht wurden diese bisher allerdings nie. Nun äußerte sich Bob Daisley, langjähriger Bassist und Co-Songwriter an der Seite Osbournes, zu der Thematik — und zeigte sich verwundert, warum entsprechende Dokumente bisher noch nicht erschienen sind.

Darum sind die HOLY GRAIL-Tapes nicht erschienen

„Das Urheberrecht an diesen Songs […] liegt nicht direkt bei mir. Es sind meine Aufnahmen, ich habe sie gemacht. Eigentlich sind es nur Referenzaufnahmen aus der Zeit, als wir im Proberaum Songs geschrieben haben. Ich hatte einen großen tragbaren Kassettenrekorder mit einem Kondensatormikrofon, also habe ich einfach alles aufgenommen – als Referenz, damit wir keine Teile vergessen“, sagte Daisley im Interview mit Loaded Radio. „Wenn wir also neue Passagen hatten, etwas hinzufügten oder änderten, hatten wir am nächsten Tag eine Aufnahme davon, damit wir nichts vergaßen. Das ist der einzige Grund, warum ich sie aufgenommen habe.

Wenn ich jetzt zurückblicke, habe ich ungefähr sieben oder acht Stunden Material. Und ich weiß, dass viel Interessantes dabei ist. Teilweise albern wir einfach nur herum, reden und machen Blödsinn, lachen, sind manchmal etwas angetrunken, aber es ist alles als Band dabei. […] Es gibt ein paar Jamsessions von uns in Ridge Farm (Studio in Rusper, England, wo sowohl BLIZZARD OF OZZ (1980 – Anm.d.A.) als auch DIARY OF A MADMAN (1981 – Anm.d.A.) aufgenommen wurden – Anm.d.A.), vom Tag unserer Ankunft […]. Wir haben einfach nur Sounds gesammelt und uns mit dem Studio vertraut gemacht. Max Norman, der Ton-Ingenieur, war auch noch dabei, uns mit Mikrofonen abzustimmen. Es gibt also ein paar Jamsessions und wir haben rumgealbert, und ich habe das alles auf Band.“

Auf die Frage, ob diese Jamsessions irgendwann einmal das Licht der Öffentlichkeit erblicken könnten, entgegnete Daisley: „Wenn es nach mir ginge, hätte ich sie schon vor Jahren veröffentlicht. Aber es liegt nicht in meiner Hand.“ In der Vergangenheit waren die Aufnahmen immer wieder Gegenstand von Diskussionen. So sprachen Osbourne, Sohn Jack und Ehefrau Sharon im November 2023 im Rahmen von ‘Diary Of The Madmen – The Ultimate Ozzy Podcast’ über die Gründe, warum die HOLY GRAIL-Tapes bisher noch nicht veröffentlicht wurden. „Die Qualität ist unterirdisch“, gestand Osbourne. Ferner solle es Rhoads‘ Familie obliegen, ob und in welcher Form das Material erscheine.


Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

