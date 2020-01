BRITISH STEEL vs. IRON MAIDEN

Die komplette Story über die Heavy Metal-Kultalben BRITISH STEEL und IRON MAIDEN findet ihr im METAL HAMMER 02/2020. Erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft per Mail bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

Zusammen mit Judas Priest-Sänger Rob Halford und dem ehemaligen Iron Maiden-Frontmann Paul Di’Anno schaut METAL HAMMER auf eine bewegende wie gemeinsame Zeit zurück.

Judas Priest – einfach effektiv

Teils inspiriert von dem im Januar 1980 initiierten Streik der britischen Stahlarbeiter und der Tatsache, dass Gitarrist Tipton selbst einst fünf Jahre lang für die British Steel Company gearbeitet hatte, sind der Name BRITISH STEEL und die von Artdirector Rosław Szaybo entworfene, überdimensionierte und inzwischen längst ikonische Rasierklinge, welche Szaybo für das Coverfotoshooting sogar höchstpersönlich in der Hand hält, das perfekte Symbol für den schnittigen Sound der Scheibe – sowie darüber hinaus auch noch ein kleiner Seitenhieb in Richtung Punk. Mag es auch zum Veröffentlichungsdatum Mitte April noch etwas hin sein und weiß sich Allom in der Zwischenzeit in New York mit dem Mastering zu beschäftigen, gönnt sich die Band im März nur eine Woche lang Ruhe.

Während sich das durch die Presse geisternde Gerücht, dass die BRITSH STEEL-Bänder im Big Apple gestohlen und erst gegen eine Lösegeldzahlung von 50.000 Pfund wieder ausgehändigt worden wären, als eine vom damaligen Priest-Pressesprecher lancierte Ente erweist, geht es für die Band bereits am 07.03.1980 auf „British Steel“-Tour. Begleitet werden sie dabei im Vorprogramm von niemand Geringerem als der wohl heißesten britischen Band einer neuen Heavy Metal-Welle: Iron Maiden.

Iron Maiden – Eiserner Albumwille

Breits Ende 1975 von Bassist und Band-Kopf Steve Harris gegründet, bedarf es etlicher Besetzungswechsel, bis Iron Maiden in den letzten Tagen des Jahres 1978 in einem (vorübergehend) gefestigten Personalgefüge ihr später als THE SOUNDHOUSE TAPES veröffentlichtes Demodebüt einspielen. Neben Harris zählen Gitarrist Dave Murray, Schlagzeuger Doug Sampson und Sänger Paul Di’Anno zu jenem Line-up, welches mit nur drei Tracks den Beginn eines neuen Kapitels Metal-Geschichte aus dem Handgelenk schüttelte.

Besagte EP-Veröffentlichung beschert Iron Maiden infolgedessen nicht nur die Bekanntschaft mit dem bis heute als ihrem Manager agierenden Rod Smallwood, sondern sichert der Band im Dezember 1979 auch einen Plattenvertrag bei der EMI. Mit dem frisch für die Position des zweiten Gitarristen akquirierten Dennis Stratton sowie Clive Burr als Drummer-Ersatz für den aus gesundheitlichen Gründen seinen Trommeldienst quittierenden Sampson geht es im Januar 1980 in die West-Londoner Kingsway Studios. Dort will man sich an die Arbeiten zum ersehnten ersten Langspieler machen.

