Bullhead City 2021: Alle Infos zum Festival

Seit 1999 findet das Bang Your Head!!! in Balingen statt. Im Juli 2022 gibt es dort wieder jede Menge Bands zu sehen: Alle Infos zum Festival findet ihr hier!

Datum Das Bang Your Head!!! findet vom 14. Juli bis zum 16. Juli 2022 statt. Veranstaltungsort Balingen, Messegelände Adresse: Im Gehrn Auf Stetten 1 72336 Balingen Preise & Tickets Alle Tickets und Bons, die für 2020 und 2021 erworben wurden, behalten für 2022 ihre volle Gültigkeit - ungeachtet aller etwaigen Preiserhöhungen. Festivalticket: Festival-Tickets sind hier erhältlich. Campingticket: Das Campingticket gilt für jeweils eine Person ohne Fahrzeug. Der Preis von 25 € versteht sich inklusive 10,00% Müllpfand. Wird der Zeltplatz sauber geräumt und der Müllsack wieder abgegeben, wird das Pfand zurückerstattet. Bands Die Veranstalter sind bereits mit allen Acts im Gespräch…