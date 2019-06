Carnifex veröffentlichen erste Album-Single mit Alissa White-Gluz

Foto: Screenshot via YouTube, Nuclear Blast Records. All rights reserved.

Mit WORLD WAR X haben Carnifex ihr mittlerweile siebtes Studioalbum angekündet. Die Platte wird am 2. August erscheinen und eine erste Single gibt es bereits zu hören. Für ‘No Light Shall Save Us’ hat sich die Deathcore-Kapelle auch gleich namentliche Unterstützung gesucht. Arch Enemy-Frontfrau Alissa White-Gluz werkelte sowohl gesanglich als auch bei dem Musikvideo zum Song mit.

Carnifex-Frontmann Scott Ian Lewis kommentierte dazu: „Die Zusammenarbeit mit Alissa bei ‘No Light Shall Save Us’ war von Anfang an eine Freude. Alissa konnte den Song mit einer für Carnifex völlig neuen Dynamik aufpeppen. Es gibt eine andere Melodie und Tiefe als in vorherigen Liedern. Es ist der perfekte Start für die Reise durch WORL WAR X.“

Seht hier das Carnifex-Musikvideo zu ‘No Light Shall Save Us’ mit Alissa White-Gluz:

WORLD WAR X wurde von Carnifex und Jason Suecof (Death Angel, Chelsea Grin) produziert und im AudioHammer Studio in Sanford, Florida, aufgenommen und gemischt.

Tracklist: